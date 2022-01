Nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione ha approvato il bilancio. Un documento che la capogruppo della minoranza, Clara Marta, non ha condiviso.

“Questo – commenta – è un bilancio difficile da giudicare. E’ un bilancio da cui non si percepiscono – ad oggi – le politiche e le strategie di questa Amministrazione. Non si vedono interventi in campo sociale, economico e per il commercio. Ma in compenso… aumentano le tasse, in controtendenza rispetto a quanto avviene a livello nazionale!”.

Insomma, nulla di buono per i cittadini secondo la Marta.

“La lista Noi per Voi – prosegue l’esponente dell’opposizione [...]