SAN RAFFAELE. Mantelli traccia il bilancio di questo primo anno da sindaco

Poco più di un anno di amministrazione ed è già tempo di bilanci per il sindaco di San Raffaele Cimena, Ettore Mantelli.

“Il 27 maggio – racconta – dello scorso anno, verso le 23, venni proclamato Sindaco, oltre all’esserne orgoglioso, fiero e contento per tutto il mio gruppo mi resi immediatamente conto che la popolazione di San Raffaele avevo puntato su di me e sulla mia squadra”. 12 mesi in cui, a detta del primo cittadino, tante cose sono state fatte.

“È stato un anno veramente intenso – spiega – abbiamo lavorato bene, in modo proficuo e in armonia. Abbiamo terminato il tratto di marciapiede dalla via Europa all’edicola, costruito il marciapiede alle scuole, ricostruito la balconata della Piazza a San Raffaele alto, fatto due splendide feste Patronali alla Piana e a San Raffaele Alto affiancando alla tradizionale sagra culinaria attrazioni musicali e teatrali. Abbiamo acceso l’I Park con illuminazione pubblica notturna e arredato con panchine.

Poi, all’inizio di Novembre, è arrivato il mio primo alluvione, tre giorni e notti di tensione ed estrema attenzione al territorio, un territorio fragile per i fenomeni di versante che si sono verificati per le precipitazioni continue”. Dopo le cose fatte, ci sono quelle messe in cantiere.

“Il lavoro, adesso, continua – prosegue Mantelli – e siamo riusciti dopo molti anni, in cui è sempre risultato impossibile. ad approvare il bilancio di previsione nel mese di dicembre dello scorso anno importante per poter pianificare la nostra visione ed i relativi progetti per tempo. E allora abbiamo dato il via all’incarico per la progettazione della pista ciclabile, la messa in sicurezza del rio sulla via san Bernardo e del suo marciapiede e del marciapiede dalla Piana a Cimena. Ci sono, poi: lo studio del deflusso delle acque meteoriche nelle fognature bianche di via Piemonte, Italia e Ferrarese che confluiscono nel rio Virgilio, attualmente critiche nei momenti dei forti temporali estivi. La passerella per l’accesso ai disabili e lavori complementari per rendere usufruibile per manifestazioni il piazzale dell’ex scuola materna di San Raffaele Alto nella sua magnifica cornice paesaggistica. La progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento scolastico. Abbiamo implementato la manutenzione del verde e dato corso ad una potatura straordinaria degli alberi di viali e piazze.

Poi è arrivato l’inimmaginabile, il Covid, purtroppo, questa terribile epidemia, ha spiazzato tutti e abbiamo affrontato uno dei periodi più brutti della storia del dopo guerra”.

Ora, con la fine della fase più dura anche l’amministrazione è ripartita.

“Abbiamo progettato e partecipato – racconta – di corsa e con affanno ai bandi pubblici perché dopo il blocco totale sono ripartiti: per il palazzo della cultura-biblioteca e per il marciapiede di Cimena.

Abbiamo previsto nuove risorse economiche con l’approvazione del rendiconto del bilancio comunale per mettere in atto oltre alla costante manutenzione del nostro patrimonio, nuovi progetti che sono il fulcro ed il primo passo essenziale di questa straordinaria amministrazione che io ho il pregio di guidare”. Le ultime battute, il sindaco, la riserva alla capogruppo della minoranza, Clara Marta.

“In relazione al difetto di programmazione – conclude – di questa amministrazione paventato dal capogruppo di minoranza consigliare assicuro che questa è una boutade senza alcun fondamento, una delle sue varie illazioni senza senso. La nostra è una amministrazione assolutamente attenta a programmare e lo dimostrano i fatti che hanno visto nascere le progettazioni delle principali opere previste nel nostro programma elettorale. Quindi bando alle ciance noi continuiamo sulla nostra rotta con una meta ben delineata e fedele alle linee programmatiche. Se il punto è invece quello di buttare lì una dichiarazione per rendersi visibile e non ignorata, siamo sempre stati disponibili e sempre lo saremo per affrontare tematiche di interesse dei nostri cittadini in modo serio e realmente collaborativo con un confronto leale e non opportunistico. La dichiarazione avvenuta in Consiglio Comunale da parte del consigliere Casale che prende le distanze dalla dichiarazione non condivisa nel gruppo di Minoranza pare che vada in questa direzione”.

