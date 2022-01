Insieme agli obiettivi giornalieri da raggiungere nel 2021, il fronteggiare l’emergenza covid è stata una sfida anche per il Comune e gli abitanti di San Raffaele Cimena; a tal fine l’Amministrazione Comunale si è indirizzata verso una politica di convincimento, rivolta al distanziamento sociale e ad attività di mutuo soccorso, volontariato effettuato smistando i pacchi per la spesa per i bisognosi e rispondendo tempestivamente alle numerose telefonate pervenute per fornire assistenza medica.

“Si è cercato – spiega il primo cittadino – in questo periodo particolare di implementare il [...]



