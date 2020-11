SAN RAFFAELE. Mantelli incontra gli altri sindaci per i problemi sul Covid

Sabato pomeriggio, i sindaci dell’AslTo4, si sono ritrovati in videoconferenza per discutere delle tante problematiche derivate dalla seconda ondata della pandemia da Covid19 che sta colpendo tutto il territorio. I contagi, ormai, stanno esplodendo un po’ in tutte le città del distretto sanitario e, i primi cittadini, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti