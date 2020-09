SAN RAFFAELE. La Pro Loco ha regalato le mascherine agli studenti delle scuole del paese

Lunedì gli studenti sono tornati a scuola e hanno trovato un regalo sul banco.

“Noi della Pro Loco – scrivono dall’associazione – abbiamo pensato di regalare una mascherina lavabile in cotone a tutti i bambini della scuola primaria, regalo che troveranno sul banco il primo giorno di scuola!

Abbiamo deciso di investire parte del contributo comunale ricevuto in questa iniziativa, in modo da augurare ai bambini di vivere un felice anno scolastico! Piccola ma importante precisazione: ovviamente all’interno dell’Istituto scolastico dovrà essere rispettata la normativa scolastica e usata la mascherina chirurgica, usate la nostra per tutte le altre occasioni!”.

I bambini, infatti, secondo le linee guida, dovranno indossare le mascherine (chirurgiche o di comunità, a seconda delle indicazioni dei singoli dirigenti scolastici) laddove non sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza. Le famiglie sono quindi tenute a fornire ai bambini le mascherine.

