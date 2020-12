SAN RAFFAELE. La Pro Loco ha addobbato l’Albero e il paese

Proprio in questi giorni, la città è stata addobbata in vista delle festività natalizie. Vicino alla Chiesa, la Pro Loco cittadina, ha montato e accesso, qualche giorno fa, l’albero di Natale e il presepe che accompagneranno i cittadini per tutto il periodo. Una nuova installazione, poi, è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti