Alla fine del 2021 il Sindaco, Ettore Mantelli, ha stilato il solito bilancio di fine anno ripercorrendo quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare per la città.

“Quello che abbiamo fatto in quest’anno, – racconta il primo cittadino – come sempre cerchiamo di fare, è amministrare bene e per fare questo compito ed aiutare tutta la nostra comunità abbiamo anche in questo 2021 affrontato, insieme agli obiettivi giornalieri, l’emergenza del Covid. Abbiamo avuto il compito di convincere le persone, a comportarsi diversamente da ciò che la natura vuole per tenere le distanze [...]



