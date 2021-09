Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I Comuni di San Raffaele e Rivalba hanno deciso aderire adun progetto denominato “Energy Light” volto all’efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale. Un ulteriore passo avanti per il rinnovamento dei punti luce con il triplice obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale e luminoso, ottimizzare la spesa e migliorare la sicurezza stradale.

I Comuni si candidano con questo progetto al bando regionale per l’ottenimento dei fondi POR-FESR, Fondi Europei di Sviluppo Regionale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Entrambi i Comuni, con l’aiuto di alcuni professionisti, hanno stilato il progetto.

Il 6 maggio è stata pubblicata l’edizione 2021 del Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.

Oltre alla riqualificazione delle reti di proprietà dei proponenti sono ammessi interventi integrati che permettono di realizzare servizi smart come sistemi per il controllo del traffico, videosorveglianza, monitoraggio delle condizioni meteorologiche o dell’inquinamento e servizi per la connessione wifi.

L’attuale stanziamento di risorse è pari a 8,7 milioni di euro. A breve la dotazione potrà essere incrementata con ulteriori economie derivanti da altre misure.

Gli Enti locali, in forma singola o aggregata, possono presentare domanda. Sono esclusi i Comuni capoluogo di provincia che possono ricomprendere interventi di efficientamento delle proprie reti di illuminazione pubblica all’interno delle Strategie Urbane.

Rispetto alla edizione del 2018 il nuovo bando non contiene modifiche sostanziali. Per consentire la certificazione delle spese sul POR 2014-2020, ormai in fase di chiusura, i beneficiari avranno un anno a disposizione per ultimare i lavori dalla data di concessione.

Commenti