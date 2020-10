SAN RAFFAELE. Covid: salgono anche in paese i contagiati sono 9 i positivi e tre le famiglie in isolamento

Tornano a risalire i contagi in città. È la seconda ondata che, proprio in questa settimana, ha fatto segnare un importantissimo aumento dei contagi in tutti i comuni della zona. Anche nella collina torinese le cose non cambiano e, a San Raffaele Cimena, i casi di positività al Covid19 hanno visto un’impennata.

“Noi abbiamo 9 contagi – racconta il sindaco Ettore Mantelli – si tratta di persone che stanno tutte abbastanza bene, nessuno ha avuto bisogno di andare in ospedale, sono persone che hanno avuto qualche sintomo, come la febbre, oppure sono asintomatici. Sono tutti a casa, li ho sentiti”.

Nessun contagio, invece, per ora, per quanto riguarda le scuole. “Per il momento – spiega il sindaco – pare che tutto stia andando bene, non ci sono stati problemi di sorta, siamo sempre un po’ in allerta ma non abbiamo registrato casi”.

