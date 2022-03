Con l’ufficializzazione della sua candidatura a Sindaco di Chivasso per il centrodestra si avvicinano le dimissioni di Clara Marta.

Il suo nome ha messo d’accordo tutto il centrodestra chivassese: Fratelli d’Italia, Lega, UDC e Forza Italia. Toppo ghiotta l’ipotesi di Marta Clara perché si potesse anche solo immaginare di farsela scappare.

È una delle poche che in politica ci bazzica da anni.

Consigliere comunale a San Raffaele, già candidata alle recenti elezioni per un posto nell’assemblea di Città Metropolitana, non è una che se ne sta con le mani in mano e tutte le settimane [...]