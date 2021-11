SAN RAFFAELE CIMENA. Cambia il nome di alcune vie in città. Nel territorio comunale di San Raffaele Cimena, infatti, sono presenti casi di nomi-via ripetuti più volte, con numerazione civica ormai esaurita e denominata con numero “bis”, “tris”, “quater”, “quinquies”, etc…, determinando disagi ai cittadini nell’erogazione dei servizi ordinari come quello postale o straordinari come l’invio dei mezzi di soccorso. In occasione del censimento della popolazione e delle abitazioni [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.