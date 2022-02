SAN RAFFAELE CIMENA. Il primo febbraio scorso vi avevamo raccontato la storia dei due futuri genitori Fabio Cuscunà e la moglie Francesca, residenti a San Raffaele Cimena. Fabio, alcuni giorni prima, il 25 gennaio per la precisione, scrisse un reclamo alla direzione dell’ASL TO4 per richiedere ‘il reintegro dei padri nel percorso nascita, a partire dalle visite in gravidanza che avvengono in consultorio’, in quanto, nelle strutture preposte del chivassese, gli era stato impedito di assistere alle visite sanitarie e agli esami diagnostici prenatali della moglie.

Nonostante la comunità scientifica abbia chiaramente dimostrato, [...]