Tramite una delibera di giunta comunale, qualche settimana fa, a inizio settembre, è stata decisa la proposta del piano esecutivo per la costruzione di due nuovi edifici, in via Guarino Guarini e in via Filippo Juvarra.

“La costruzione riguarda due nuove case, ciascuna con 4 alloggi, un piano terra e un primo piano” ha specificato Ettore Mantelli, sindaco di San Raffaele Cimena.

Fino a qui, niente di così eclatante.

I due nuovi edifici, però, con la loro costruzione apporteranno il primo passo di un’importante novità: il fronte strada di queste nuove abitazioni andrà a costituire il primo piccolo pezzo per un nuovo tratto di percorrenza, vicino al Nisten Tennis Club, che connetterà via delle Moie e via Po’.

“Secondo il piano regolatore, quell’area servirà per iniziare a costruire una strada parallela alla statale, che arriverà fino in via Po’ all’inizio del paese – afferma il primo cittadino sanraffaelese – i restanti tratti di strada verranno realizzati dai futuri costruttori con il resto delle case nella zona; stando ai precedenti piani e progetti, infatti, l’area in questione era stata identificata come zona d’espansione”.

Il primo cittadino, poi, ha aggiunto: “con i lavori che abbiamo in programma, inoltre, il tratto parallelo alla statale avrà anche la funzione di smaltire un po’ il traffico cittadino, veicolando i mezzi pesanti su questa nuova strada”.

