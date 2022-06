L’amministrazione del Sindaco Ettore Mantelli continua

a lavorare per il limitare la velocità lungo via Torino, in particolare all’incrocio con via Virone.

Qui, infatti, le auto sfrecciano e spesso ci scappa l’incidente. L’ultimo è andato in scena proprio qualche mese fa all’altezza della macelleria Rettegno.

Sui gruppi social cittadini si era scatenata una grandissima discussione sul tema con molti cittadini che avevano raccontato del pericolo che vivono tutti i giorni lungo via Torino.

Usciti da Gassino, infatti, dopo la rotonda, prima di arrivare al centro di San Raffaele Cimena, c’è un lungo rettilineo. È qui che [...]