Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Il comune di San Raffaele Cimena è attraversato dalla strada Statale 590 della Valle Cerrina, che collega il Capoluogo con la borgata Cimena, lo stesso tratto, però, non è completato da un analogo collegamento con il marciapiede in quanto il marciapiede è presente sia nel capoluogo sia ella borgata Cimena, ma gli stessi non sono collegati.