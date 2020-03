CASTIGLIONE. Tenta di entrare in casa della ex, arrestato 22enne

I carabinieri di Castiglione hanno arrestato un italiano di 22 anni, domiciliato a San Raffaele Cimena, per violazione di domicilio aggravato, danneggiamento aggravato, minacce aggravate e lesioni. Ieri sera il 22enne, dopo aver scavalcato la recinzione della villetta della ex fidanzata, a Castiglione, ed essere entrato all’interno del giardino, ha provato ad entrare nell’abitazione.

Dopo aver scoperto che la ragazza non era in casa, ma dai vicini, è andato da loro. Il ventiduenne ha ingaggiato una colluttazione con il proprietario di casa e i rumori e le urla hanno richiamato l’attenzione di un altro vicino di casa, un assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di Torino, che è intervenuto in soccorso del padrone di casa contribunedo a fermare l’intruso in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Il 22enne è stato anche denunciato per inosservanza delle disposizioni dell’autorità in merito al decreto d’emergenza emanato per contenere i contagi da coronavirus.

