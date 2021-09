Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Arrivo un altro aiuto sulla Tari. San Raffaele Cimena, come tanti altri comuni, è stata colpita dalla paura per il nuovo virus che, nei mesi scorsi, ha messo sotto scacco il paese. Una situazione che rischia di mettere in seria crisi tutto il commercio locale già provato da anni di crisi.

login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)