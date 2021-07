Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Il Comune ha deciso, da qualche mese, di procedere all’affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie presenti negli archivi comunali risalenti all’anno 1948, alle più recenti non ancora informatizzate. Un tecnologia molto importante per l’amministrazione ma anche per i cittadini alle prese con i servizi offerti [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)