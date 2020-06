SAN RAFFAELE CIMENA. Perde il cane e scrive all’ordine dei veterinari: “Aiutatemi!”

E’ il 2 maggio quando Nero, un meticcio di tre anni, taglia media, per correre dietro ad una cagnolina, scappa di casa.

Lei è tornata, lui no.

Da quel giorno i suoi proprietari lo stanno cercando disperatamente.

E’ passato ormai un mese e nonostante le assidue ricerche, di Nero si sono perse le tracce: “Non mi capacito del fatto che non ci siano state nemmeno sue segnalazioni. Eppure abbiamo lasciato annunci con sue foto ovunque” spiega la proprietaria, Gabriella Mattia, che, ora, è convinta del fatto che qualcuno abbia preso Nero.

Gabriella, però, è una donna tenace e non intende darsi per vinta. Ha preso carta e penna e ha scritto all’Ordine dei Veterinari: “Chiedo a voi, all’ordine dei Medici Veterinari di Torino se potete inviare una email a tutti i medici e studi veterinari del Torinese comunicando la nostra supplica”. Nero ha il microchip e per questo si chiede a tutti i veterinari della zona di chiamare immediatamente i veri proprietari nel caso il cane venisse portato da uno di loro per una visita.

Gabriella è molto in pena e racconta la storia del suo Nero: “Da piccolo è stato molto male.

wHa avuto la meningite, l’abbiamo curato per più di otto mesi, non riusciva a stare solo, nonostante la sua corporatura dormiva in camera con noi”.

Poi aggiunge: “Ha l’orecchio sinistro, leggermente rovinato, dò anche questa indicazione in modo che sia più riconoscibile. È bravissimo, dolcissimo, tenero, ha allevato un gattino che abbiamo trovato.

Aveva appena un paio di giorni, lui se n’è preso cura. Stessa cosa con una cagnolina di due mesi.

Noi abbiamo messo le locandine ovunque, lo abbiamo cercato immediatamente, abbiamo fatto più di 3000 chilometri tra queste colline, seguiti da una signora con un cane molecolare.

Siamo stati aiutati da amici, dalla protezione civile, abbiamo chiamato tutti i canili, postato ovunque, ma di Nero neppure l’ombra”.

Chiunque abbia notizie di nero può contattare i suoi proprietari a questi numeri: 3356767987 Lorenzo, 3343590009 Alex, 3356767987 Gabriella.

