SAN RAFFAELE CIMENA. La Uao (Unione agricola operaia) ha un nuovo presidente, Massimo Genovesio, che succede a Franco Casale, alla guida del sodalizio da 32 anni.

Massimo Genovesio, classe 1952, da 35 anni risiede a San Raffaele Cimena. Si tratta di un commerciante mercatale. Ha esperienze di amministrazione comunale, è stato consigliere ed assessore in comunità montana. “Con Federico Arduino come vice e Ignazio Casale come segretario – osserva Genovesio – intendiamo proseguire l’attività della Uao nel segno di una tradizione consolidata che ha visto negli anni l’adesione di centinaia e [...]



