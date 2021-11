SAN RAFFAELE CIMENA. La verità per il Sindaco Ettore Mantelli è una sola: “Clara Marta è rimandata, non riesce a guardare oltre il suo naso”. È piuttosto dura la risposta del primo cittadino dopo le critiche arrivate dalla capogruppo della minoranza la scorsa settimana. Clara Marta, 7 giorni fa, ha sottolineato come l’amministrazione sarebbe indietro su tutta una serie di promesse fatte in campagna elettorale. Il primo cittadino ha provate a snocciolarle una per una.

“Partiamo dalla questione del social housing – spiega Mantelli – quella non è un’opera ma una finalità [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)