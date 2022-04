Germana Busca è una donna che la sua vita l’ha cambiata sul serio e se tornasse indietro rifarebbe tutto senza ripensamenti. Ha messo da parte la musica, che per anni è stata il suo lavoro, per lanciarsi in una nuova sfida ed è diventata una food blogger di successo.

E’ nata il 30 agosto 1971 e ha sempre vissuto a San Raffaele Cimena. Da piccola era una bimba molto intraprendente, che non stava mai ferma e zitta. Sportivissima, grandissima amante degli animali, aveva un sogno nel cassetto: diventare veterinario.