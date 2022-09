“Sabato entreremo in un mondo fatto di luci, silenzi, musica e magia. Questo è l’ambiente che cercheremo di ricreare” aveva detto la scorsa settimana Luca Regis, presidente della Pro Loco di San Raffaele, parlando della grande novità presente all’interno della festa partonale: il Moon Festival.

Detto fatto, i san raffaelesi sabato 10 settembre si sono ritrovati immersi in un borgo nuovo, quasi esoterico, affascinante e misterioso, pieno di luci, candele e musica.

“Abbiamo contattato una regista, un’amica, e con lei abbiamo pensato a un’idea originale e nuova che potesse valorizzare la nostra città” ha spiegato Regis.

Durante la serata, tra gli artisti e musicisti che si sono esibiti per le vie del borgo, è da menzionare anche la presenza degli allievi di Luisa Busca, dell’Accademia del Ricercare, in cooperazione con alcuni altri ragazzi del Liceo Musicale Newton di Chivasso.

Nel contesto della festa patronale, in scena da venerdì 9 settembre fino a domenica 11, non è mancato l’appuntamento con il padiglione gastronomico e i suoi stand, costellati da tanti piccoli volontari con le immancabili magliette blu targate “Pro Loco”.

La serata di apertura, ha visto l’inaugurazione della mostra di pittura “Vivere il Pathos” di Ermanno Mantelli e la personale “So far, so close” di Andrea Sbra Perego, adibite presso la Chiesa di Santa Croce e il Palazzo Ateliè.

Il sabato è stato dedicato al Moon Festival e la domenica, in piena tradizione, è stato poi il momento della processione, per poi terminare con l’ennesima serata tra cibo e musica. Gli apprezzamenti dei cittadini non sono mancati: “complimenti, cibo squisito. Una super trippa e gnocchi e tomino ottimi” si legge sul sito Fb di Pro Loco che, fieramente, ha poi pubblicato: “è stata una serata indimenticabile, per una notte il nostro borgo è diventato magico. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questi tre giorni di festeggiamenti”.

