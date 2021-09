Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Torna a parlare la capogruppo della minoranza, Clara Marta, e lo fa a proposito delle elezioni torinesi.

Il 3 e 4 ottobre, infatti, non verrà eletto soltanto il Sindaco di Torino. Il primo cittadino del capoluogo, infatti, è anche il Sindaco dell’intera Città Metropolitana di Torino che comprende anche San Raffaele Cimena