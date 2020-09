SAN RAFFAELE CIMENA. Antiqua, un concerto per i 250 anni dalla nascita di Beethoven

Il 4 ottobre, alle 21,15, nella Chiesa di San Raffaele Arcangelo, in Via Maestra

per il ciclo Antiqua 2020, si terrà il concerto tenuto dall’ Ensemble Sergio Gaggia, un omaggio a Beethoven nel 250esimo anniversario della nascita.

Questo il programma:

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno op. 16

Grave. Allegro ma non troppo – Andante cantabile – Rondò. Allegro ma non troppo.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno K. 452

Largo. Allegro moderato – Larghetto – Rondò. Allegretto

L’Ensamble è composto dai musicisti:

Andrea Rucli, pianoforte

Arianna Zabon, oboe

Miriam Caldarini, clarinetto,

Giulia Breschi, fagotto

Alessandro Denabian corno

La ricorrenza del 250° anniversario della nascita di Beethoven può essere l’occasione giusta per riconsiderare la produzione di quello che è giustamente considerato tra i compositori più carismatici di tutti i tempi e – magari – di andare alla scoperta di qualche opera giovanile, dando per una volta un’occhiata al laboratorio creativo di un genio ancora incredibilmente attuale.

Nel 1792 Beethoven si stabilì definitivamente a Vienna per cercare di ritagliarsi un posto di spicco nella città che da un anno era rimasta orfana di Mozart.

In quel periodo, tra lo scoppio della Rivoluzione francese e l’inizio dell’epopea napoleonica, il successo di un compositore desideroso di fare carriera non passava più tanto da un sicuro impiego in una cappella musicale, quanto dal favore di un aristocratico disposto a fare da mecenate e a presentare i suoi protetti negli ambienti più prestigiosi. Per questo, negli ultimi anni del XVIII secolo Beethoven cominciò a esibirsi sia come compositore sia come pianista in alcuni dei salotti più raffinati di Vienna, stringendo – a dispetto del suo carattere ombroso, che aveva spinto Haydn ad affibbiargli il soprannome di “Gran Mogol” – importanti amicizie con alcuni dei nobili più in vista dell’epoca. Il 6 aprile del 1797 Beethoven si ritrovò così nella casa di Ignaz Schuppanzigh – violinista di buon talento, che sarebbe stato uno degli amici più preziosi degli ultimi difficili anni di vita del Maestro di Bonn – dove venne eseguito il Quintetto per pianoforte e strumenti a fiato op. 16, che aveva dedicato al principe Karl Philipp Schwarzenberg, che pochi anni più tardi sarebbe stato uno dei più valorosi comandanti asburgici contro le dilaganti armate francesi. Pur essendo legato in maniera evidente agli stilemi convenzionali del repertorio salottiero del Classicismo viennese, il Quintetto op. 16 è un’opera fresca e di gradevolissimo ascolto, nella quale si può percepire distintamente quella coinvolgente irruenza che sarebbe diventata una delle cifre distintive della poetica beethoveniana. Quest’opera venne concepita per un organico piuttosto insolito, che al pianoforte abbinava l’oboe, il clarinetto, il fagotto e il corno, la stessa formazione per la quale dodici anni prima – nel 1784 – Mozart aveva scritto il Quintetto K. 452. Sotto l’aspetto formale, quest’opera presenta una netta prevalenza del pianoforte sugli altri strumenti, con i quali comunque intesse un dialogo assai gradevole, con un rapporto non molto diverso rispetto a quello che caratterizzava le trascrizioni cameristiche dei suoi concerti per pianoforte e orchestra, che in quel periodo erano tra le opere più apprezzate nei salotti nobiliari viennesi. I due quintetti rivelano una profonda analogia anche sotto il profilo strutturale, con un Allegro moderato preceduto da una breve introduzione lenta, secondo il modello haydniano, e seguito da un Andante dai toni deliziosamente cantabili e da un vivace Rondò conclusivo

Andrea Rucli,

pianista, suona da più di venticinque anni sia come solista che in svariate formazioni cameristiche, collaborando con figure di primo piano del concertismo internazionale. Ha partecipato a prestigiosi festival di musica da camera, tra cui quelli di Kuhmo in Finlandia (dove sarà ospite nel 2016 per la dodicesima volta), Portogruaro (per 10 edizioni), Teatro Olimpico Vicenza, del Sound Jerusalem in Israele, del Festival Pontino, del Cantiere di Montepulciano e della Società della Musica da Camera al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo. Tra i vari Cd registrati spiccano i due con le opere per pianoforte e per musica da camera – registrate in prima mondiale – della compositrice russa Ella Adaiewsky, frutto di un quinquennale lavoro di riscoperta promosso dall’Associazione Sergio Gaggia, di cui si sono ripetutamente occupati anche la rivista Amadeus e Radio 3 Suite. E’ stato ospite nel 2010 e nel 2013 de I Concerti del Quirinale, trasmessi live per la terza rete radiofonica RAI ed in Euroradio. Nel novembre scorso ha debuttato come solista con orchestra nella sala Brahms del Musikverein di Vienna.

Arianna Zambon

Ha studiato oboe moderno a Torino e Milano oboe barocco e classico con Paolo Grazzi e Andreas Helm a Verona e Vienna. Contemporaneamente si è perfezionata con Alfredo Bernardini, Xenia Löffer, Patrick Beaugiraud, Alberto Grazzi, Emilia Fadini, Martin Gester, Fabio Bonizzoni. Svolge un’intensa attività concertistica sia in orchestra che in formazioni cameristiche, tra cui i Barocchisti, Zefiro Ensemble, Musiker ur Stockholms Bachsallskap, Divino Sospiro, Accademia Montis Regalis, Oberwalliser Vokalensemble, Orchester Le Phénix, Konzertchor Darmstadt, Accademia del Santo Spirito, la Verdi barocca. Ha suonato sotto la direzione di Enrico Onofri, Diego Fsolis, Andreas Staier, Alfredo Bernardini, Bruno Cocset, Giuliano Carmignola, Max Emanuel Cencic e per le stagioni concertistiche nel Festival Chateau Versailles, Wiener Konzerthaus, Handel Festspiele Halle, MITO SettembreMusica, Les grands concerts Lyon, Concertgebouw, Festspiele südtirol Alto Adige Festival, Unione musicale, Teatro Olimpico, Trame sonore, Milano Classica. Insegna oboe storico al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e presso l’Accademia del Ricercare di Settimo. Ha inoltre curato e organizzato laboratori musicali e spettacoli presso la Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, rivolti al pubblico dell’infanzia; inoltre ha inciso per le case discografiche Amadeus, Arcana, Egeamusica.

