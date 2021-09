Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Si continua a lavorare per modificare e migliorare la viabilità lungo via Torino.

Qui, all’incrocio con via Virone, infatti, le auto sfrecciano e spesso ci scappa l’incidente. L’ultimo è andato in scena proprio qualche mese fa all’altezza della macelleria Rettegno. Un residente della zona non usa mezzi termini per descrivere la situazione.