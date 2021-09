Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Nel prossimo consiglio comunale di mercoledì l’amministrazione ufficializzerà l’arrivo dei fondi per la realizzazione del marciapiede di Cimena. Il Comune avrà a disposizione 200 mila euro per rifare il marciapiede di via Chivasso nel tratto che collega Cimena con il capoluogo della Piana. Sono queste le risorse che sono arrivate dagli enti superiori.