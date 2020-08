SAN RAFFAELE. Caos sullo scuolabus: possono salire solo 15 alla volta

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita “nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo… non sia superiore ai 15 minuti”. E’ quanto si legge in uno degli allegati all’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e dedicato esplicitamente alle “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”. E’ inoltre consentita la deroga alla distanza di un metro “nel caso in cui sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia”. In tutti gli altri casi, sottolinea il protocollo, dovrà essere rispettata la distanza di un metro. Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli di età inferiore ai sei anni e a coloro che hanno delle disabilità, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina “al momento della salita sul mezzo”. È proprio questo uno dei problemi che toccherà anche il territorio di San Raffaele Cimena come racconta anche il primo cittadino, Ettore Mantelli. “Purtroppo sul pulmino potrebbero esserci dei problemi – racconta – ora stiamo aspettando il possibile arrivo di nuove linee guida, vedremo. Per le regole che ci sono oggi, i nostri scuolabus potrebbero contenere circa 15 studenti mentre di solito ce ne sono più del doppio. Il numero degli iscritti non lo sappiamo ancora e lo scuolabus non è sempre pieno, certo, ma almeno una trentina di bambini ruotano sui pulmini, i numeri sono più o meno questi. Secondo le attuali normative gli scuolabus potranno essere pieni solo a metà per mantenere la distanza sui mezzi”. Nessun problema, invece, in vista della ripresa della scuola. “Siamo pronti – conclude il sindaco – il fatto di aver fatto i centri estivi all’interno delle scuole ci ha aiutato, siamo riusciti ad organizzarci con gli spazi presenti dentro le strutture scolastiche e non penso che avremo problemi. Speriamo tutto funzioni al meglio”.

