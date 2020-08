SAN RAFFAELE. 11mila euro per cinque nuove telecamere

I soldi per le nuove telecamere sono stati messi a bilancio durante l’ultimo consiglio comunale di fine luglio, in questi giorni, invece, i nuovi impianti saranno installati sul territorio. L’Amministrazione comunale ha quindi deciso di implementare il sistema di videosorveglianza del territorio, per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze di sicurezza della popolazione. Si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di andare incontro alle tante rimostranze dei cittadini contro la microcriminalità, l’alta velocità delle auto e gli schiamazzi che spesso colpiscono alcune aree della città. Tre telecamere di ultima generazione con lettura della targa, saranno distribuite in prossimità delle strutture, già presenti, di rilevazione della velocità. In particolare tra via Chivasso e via Cimenasco, saranno installate due telecamere, puntate rispettivamente nella direzione di Chivasso e in quella di Castagneto Po. Il terzo impianto invece sarà posizionato all’altezza di via Torino 45, presso il rilevatore di velocità, nella direzione di Gassino. Altre due telecamere, invece, saranno posizionati a San Raffaele Alto: una all’ingresso del parco della Rimembranza, mentre una seconda telecamera verrà posizionata nella piazzetta che si trova tra via Orti e via Maestra.

L’importo complessivo previsto dal Comune è superiore a 11 mila euro. Verranno spesi 6920 euro per i primi i tre impianti , e 4100 euro per i restanti due inseriti nel secondo lotto.

