Due anni da quella prima impalcatura. Due anni da quando la chiesa San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese non è agibile. “Purtroppo si è aperta una nuova crepa all’altezza dell’altare, motivo per cui la chiesa resterà ancora per un po’ di mesi chiusa”. Lo ha affermato don Antonio Bortone, parroco della chiesa matrice della città.

Per tutto questo tempo i lavori di rifacimento hanno interessato il tetto della navata della chiesa. Il danno era importante, ma anche adesso non si può, purtroppo, dire che il problema sia risolto.

“È stato appena inviato il mandato per [...]