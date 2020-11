San Pero vei!

Ecco arrivato il giorno di Ognissanti seguito al giorno della commemorazione dei defunti, penso a queste ricorrenze religiose ed inizio con un pensiero laico riprendendo l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, con “la collina”, una poesia che ha già affascinato Cesare Pavese o poi immortalata in una celebre canzone da Fabrizio De Andrè. A San Pero Vej come viene chiamnato il cimitero di Favria, nome che evoca l’antica Parrocchia e che ricorda San Pietro immortalato nell’agiografia Cattolica con le chiavi del paradiso e qui in terra favriese il luogo dove tutti dormono. Nel cimitero, trovo la lapide dell’amico di diversi anni fa, dei coscritti, persone dal portamento terreno gagliardo e altre meno, uomini pii e altri che erano un pochino facinorosi, tutti dormono ma non sono quell’immaginario sospeso, rarefatto, quasi da fantasmi evocato nella poesia. Nella strada che percorro a piedi per arrivare al cimitero le foglie gialle, fradice di umidità, sembrano già cominciare a disfarsi. Se ripenso al turgore dei germogli di marzo, gonfi di linfa chiara, l’autunno mi costringe inevitabilmente a pensare alla mia vita. Certo, non quando un tempo ero un baldanzoso ventenne, pensando di esserlo per sempre. Ma adesso che sono arrivato ai 62 anni, mi sento più vecchio in questi giorni. Ogni domenica mattina passo nel cimtrero in Primavera, nel cuore della solare Estate e anche adesso, e nonostante abiti a Favria solo da trentacinque anni, vedo tra le lapidI, tanti ricordi affettuosi, e rifletto che di tanti limiti che l’umanità è riuscita a varcare, quello della morte rimane l’inviolato, l’inappellabile. E il mio animo ogni volta sembra sbattere contro il muro di chi ho conosciuto ed ha varcato quel limite, ed io posso solo bussare con la mia preghiera per tenere vivo il suo ricordo. Se non avessi la fede sarebbe solo un tenace dolente far memoria, senza alcuna speranza. Nel mio animo emerge una nebulosa vaghezza ed una inconfessata incertezza, poi con la recita delle preghiere ai defunti si rinfranca quando penso al Credo che recita: “Credo nella resurrezione della carne”. Ma poi cosa immagino allora: un grande giardino, di una nube di luce? Beh confesso che non mi importa tanto, vorrei riabbracciare mia madre e mio padre ancora una volta….solo il credere nella fede mi porta calma nell’animo pensando che tutti siamo nati per non morire mai più. In Cristo non moriremo per sempre, e non sono morti per l’eternità quelli che abbiamo amato. In Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione, ci è dato il pegno di ritrovare la vita nostra, e loro. I volti sulle lapidi, fermi in quel sorriso distante, così diverso da quello che io ricordo, non sono persi. Io credo che li ritroverò, non so in quale forma e come sarà il “corpo glorioso”, ma niente di cosa ho amato su questa terra andrà perduto.

Favria 2.11.2020 Giorgio Cortese

In questo inizio novembre quello che mi consola è che una delle cose positive di questo mondo è che ci saranno sempre altre primavere.

