San Mauro usa il COR-TEN

Ci siamo accorti, pedalando, che il Comune di San Mauro sta ricostruendo le barriere protettive lungo le ciclabili non più in legno ma in metallo, incuriositi siamo andati, Legambiente Settimo e Ri-Ciclistica Settimese, a chiederne la ragione al Sindaco di San Mauro, l’Arch. Marco Bongiovanni.

Signor Sindaco, grazie per la disponibilità. Come mai questa scelta?

Abbiamo deciso di sostituire il materiale con cui costruiamo le protezioni lungo le ciclabili, abbandoniamo il legno e utilizziamo il “COR-TEN”, una lega di acciaio. È chiamato anche acciaio patinato, la patina superficiale che si forma, quasi una ruggine, impedisce il progressivo estendersi della corrosione, garantendo alla staccionata una durata di 30/40 anni, durata impossibile da ottenersi con quelle tradizionale in legno.

Una scelta economica quindi?

Non solo, il COR-TEN ha un aspetto gradevole, la patina di ruggine gli conferisce un aspetto “vissuto” che ben si inserisce nell’ambiente, è robusto, se ti appoggi non cede. La sicurezza che conferisce alle strutture, unita all’estetica, ce lo hanno fatto preferire alla plastica riciclata.

Anch’io lo preferisco alla plastica riciclata, ci dia una idea dei costi e dei risparmi.

Con il legno spendevamo tra i 20.000 e 30.000 euro all’anno di manutenzione, con il COR-TEN a fronte di una spesa complessiva, per tutta la rete ciclabile di 200.000 euro, ci garantiremo una durata di almeno 30/40 anni. I conti sono questi, stiamo facendo un investimento che è nello stesso tempo un risparmio, ce lo confermeranno i nostri nipoti.

Siete uno dei Comuni che più investono sulle reti ciclabili, avete in corso qualche nuovo progetto?

Crediamo molto nella mobilità dolce e prima di tutto abbiamo cercato di mettere in sicurezza le ciclabili esistenti come lo sbarco in piazza Mochino della ciclabile da Settimo e la passerella sul rio Ciumis.

Stiamo lavorando con l’Assessore Licia Nigrogno al progetto del tratto ciclopedonale che unirà il centro di San Mauro alla ciclovia lungo il canale, quella che porta a Castiglione. L’inizio dei lavori è imminente. Abbiamo anche un progetto di più ampio respiro, un tracciato lungo le “bealere” che colleghi San Mauro alla Abadia di Stura passando dalla fabbrica/museo dell’Aurora.

Signor Sindaco grazie per la disponibilità, l’ultima domanda di rito: ma Lei ci va in bicicletta?

Certo! Quando riesco faccio lunghe gite con i miei ragazzi, e loro la usano quasi tutti i giorni anche per andare a scuola.

Gianni Fina

