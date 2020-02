SAN MAURO. Tutti in piazza per chiedere la cancellazione della svastica

Un presidio per richiedere la cancellazione della svastica.

Martedì sera, una cinquantina di persone, sono scese in piazza Gramsci con un presidio organizzato dal comitato “A San Mauro restando umani”, con la referente Fabiola Coppola.

“Ci troviamo qui questa sera – ha detto – per [...]



