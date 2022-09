Un vasto incendio, questa mattina, ha colpito uno dei palazzi di Piazza Orsara. Le fiamme si sono propagate per 3 piani, è stato necessario l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Per fortuna, da quel che si sa, non ci sono feriti e tutti i residenti del palazzo sono stati evacuati per tempo.

Fondamentale è stato l’intervento del comandante dei vigili urbani, Carlo Delfino, che si trovava in ufficio, proprio di fianco al palazzo andato in fiamme.

Lui e un suo collega, una volta viste le fiamme, hanno cominciato a far evacuare gli appartamenti prima che arrivassero i vigili del fuoco sul fuoco. Il comandante dei vigili è stato poi trasportato in pronto soccorso.

