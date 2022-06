Lo scenario di un pezzo della collina sanmaurese è pronto a cambiare e questo ha mandato su tutte le furie i residenti di via Croce.

Siamo in una zona tranquilla, ai piedi di Superga, la gente viene a vivere qui proprio per godersi la natura. Questa favola, però, a breve, potrebbe essere intaccata dalla costruzione di un palazzone da 50 alloggi, con vista Superga, in quello che una volta era l’ex orfanotrofio, poi albego in disuso e infine catapecchia abbandonata.

Ora, però, dando seguito ad un vecchio progetto la struttura dovrebbe essere riqualificata.

Tutto parte nel [...]