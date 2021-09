Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Giovedì 9 settembre ha riaperto il Cinema Teatro Gobetti. C’era il sindaco, Marco Bongiovanni, per assistere alla prima con un nuovo look: il taglio del nastro del Gobetti bookshop e la presentazione della nuova stagione teatrale. E20inscena, l’Associazione titolare della gestione, ha portato infatti una ventata di rinnovamento per svecchiare l’istituzione della scena di San Mauro. Nuovo il cartellone, nuove le proposte per il pubblico, nuovi gli spazi per accogliere gli spettatori [...]



