SAN MAURO TORINESE. Ufficiale: il nuovo segretario comunale è Salvatore Mattia

Dopo tante voci è arrivata l’ufficialità: Gerardo Birolo non sarà più il Segretario del Comune. Dopo il cambio di amministrazione si era più volte detto che il massimo dirigente del Municipio avrebbe potuto cambiare faccia e così sarà.

Proprio oggi, infatti, il 3 gennaio, è entrato in servizio il nuovo segretario, si tratta di Salvatore Mattia nato a Caltagirone (Catania) il 16/02/1975 e residente in Torino. Dopo 5 anni, Birolo, arrivato con il Sindaco Bongiovanni, lascerà il Comune, al suo posto pronto a subentrare Mattia.

