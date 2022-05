Martedì, in commissione, si è aggiunto un nuovo capitolo e, per gli amanti delle margherite, c’è un nuovo petalo da sfogliare. Si fa, non si fa: per ora non si fa. Questo è quanto è stato detto dall’amministrazione comunale. Il nuovo Pam che avrebbe dovuto sorgere in via Casale – ex area Colenghi – con una rotonda in regalo, per ora è in stad by.

La questione è stata spinosa. Il casus Pam si protrae dal 2016. Prima la proposta di rilevare l’ex area Colenghi da parte del centro commerciale. Quindi l’empasse [...]