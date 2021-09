Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. Due settimane di eventi a San Mauro, per la consueta Festa patronale. L’assessorato alla cultura ha tirato su un programma fitto fitto che durerà sino all’ultima domenica del mese. Al giro di boa, sembra che non ci si possa lamentare, al netto della partecipazione.

La patronale è entrata nel vivo lo scorso fine-settimana, ma era già iniziata il 9 settembre, quando in via Dora era scattato il primo “September Fest città di San Mauro torinese”, a cura dell’associazione Sapori dal Mondo. Poi tanti eventi sparsi, come le letture all’aria aperta di “A spasso tra i libri” presso il parco L’Eliana, il 14 settembre, e il “Giretto ciclistico 2021” organizzato da Legambiente, in occasione della settimana della mobilità sostenibile, il 16. Venerdì 17 è stato il turno del concerto swing.

Sul palco del centro commerciale Il Portale, di via Aosta, è salita la Agamus Band, ensemble orchestrato dal maestro Giorgio Finello, per portare pezzi del repertorio jazz del primo Novecento. Domenica costellazione di iniziative: la Camminata “Stramulini” presso il Mulino di Sambuy e l’”Anguriata” in Piazza Europa, sullo sfondo delle quali si è svolta la consueta occasione di incontro fra le associazioni del territorio, sul Ponte Vittorio Emanuele III.

La Pucherada ha un nuovo sponsor, e sta portando nuovi turisti in città. Open house è il circuito che, da questa edizione della patronale, si è occupato di prendere in gestione la promozione dell’evento. Sabato l’abbazia ha ospitato quattro passeggiate, alle 11, alle 14, alle 15 e alle 16, e una visita a lume di candela, curate dalla sinergia fra l’associazione ospitante LaPulchraRada e il nuovo partner.

«Tramite Open House – ha spiegato Myriam Sandalo, architetto, 29 anni, che fa parte dell’organico dell’associazione La PulchraRada – vengono aperte 100 dimore storiche private a turisti e curiosi. È un circuito che nasce a Torino, che permette a coloro che sono interessati a fare aprire dei siti di visita di formulare una richiesta e il circuito si occupa di gestirne l’organizzazione. Il sito viene esaminato da architetti, per valutarne l’interesse pubblico e l’agibilità. Questo permette di accogliere avventori da fuori città grazie alla rete su cui Open House può fare affidamento».

L’abbazia ospiterà ancora un paio di appuntamenti. Chi si fosse perso le precedenti occasioni, potrà incontrarsi il 24 settembre con il concerto musicale “Antiqua”, curato dall’”Accademia del ricercare”, il 26 settembre, alle 21.30 presso la Piazza dell’Abbazia per l’evento “La rinascita del complesso abbaziale della Pucherada”.

Da oggi inizia la seconda settimana di iniziative Fino alle 18 su via Roma scatterà la tradizionale Fiera Mercato. A seguire, il Cinema Teatro Gobetti ospiterà il Convegno “Nuova Energia per San Mauro”, per illustrare le novità sul’efficientamento energetico e il teleriscaldamento, il 23 settembre. Il 24 e il 26 settembre due concerti: “Disco Inferno” presso la Pagoda di piazza Europa e il “Corpo filarmonico sanmaurese” nel cortile della Scuola Elementare “Nino costa”.

