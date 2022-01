C’era una volta la favola del centro tamponi di via XXV aprile capace di tamponare 250 persone a settimana attraverso il solo uso dei volontari. E diciamo “c’era” perché la favola è durata pochisssimo. Qualcuno infatti ha detto: “O mi pagate o non vengo”. Dalla prossima settimana, infatti, gli infermieri, i medici o il personale sanitario che si adopererà presso il punto tamponi sanmaurese sarà stipendiato. Da chi? Dal Comune di San Mauro Torinese: si parla di un rimborso di circa 50 euro al giorno per il personale sanitario che “lavorerà” all’interno della [...]





