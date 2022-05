Quelli che gli rimproveravano di essere troppo “buono” dovranno ricredersi, almeno in questo caso.

Il consigliere dei Due Ponti, Riccardo Carosso, alza la voce, e non poco. Al centro della polemica c’è la situazione di via Torino: all’interno delle case si sentono da tempo vibrazioni, erano previsti lavori a breve (fatti da Smat) ma l’amministrazione, la scorsa settimana, ha annunciato che i lavori sono stati rimandati a data da destinarsi.