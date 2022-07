Nell’ultimo Consiglio Comunale la capogruppo di Fratelli d’Italia, Paola Antonetto, ha sollevato il tema della sicurezza nel centro cittadino, in relazione alla velocità delle auto.

“Si è sempre più evidenziata – racconta – negli anni la pericolosità del tratto di via Martiri della Libertà che va dall’innesto di Via San Francesco d’Assisi all’altro di Via Moncanino. Il pericolo è dovuto alla velocità sostenuta dei veicoli e dalla scarsa visibilità”.