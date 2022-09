È sembrato suonare più o meno così: ora i soldi non ci sono, la metro al Pescarito mi piace, la voglio fare, ma non so quando e con quali soldi.

Appena ci saranno, però, la farò.

Nulla di più, nulla di meno, nulla di nuovo. Questo, in sintesi, il messaggio del primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto mercoledì pomeriggo al Pescarito.