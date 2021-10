Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. Mercoledì 28 il Cinema Teatro “Gobetti” ha ospitato “San Mauro sicura”. Una serata di presentazione, alle 21, davanti al sindaco Marco Bongiovanni, per illustrare ai cittadini in sala e connessi in diretta streaming gli aggiornamenti intorno al progetto di vigilanza automatizzata delle strade.