Purtroppo, poco fa, qualcuno ha portato via dal supermercato Borello, di via Martiri della Libertà, il carrello con la raccolta alimenti per gli animali da destinare alle famiglie in difficoltà e alle colonie feline del territorio. L’iniziativa organizzata in collaborazione con Volontari civici, Protezione Civile e Comune.

“Ci auguriamo – commentano i volontari – che sia stato fatto per necessità, ma se così non fosse sarebbe bello ci venisse restituito il prezioso cibo donato dai sanmauresi. Noi non demordiamo, e presto vi faremo conoscere una nuova raccolta con un’associazione locale”.

Proprio qualche giorno fa i volontari avevano avviato una raccolta di generi alimentari per tutti gli amici a quattro zampe del territorio. Preziosa la collaborazione con negozi e con cittadini, la Protezione Civile aveva anche messo a disposizione una stanza della sede (piazza dell’Abbazia) per stoccare i prodotti e poi distribuiti alle famiglie in difficoltà.

