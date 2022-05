È una bella batosta quella in arrivo per i residenti di via Torino: gli interventi previsti e promessi per il momento sono stati rinviati a data da destinarsi.

“L’ultimo sopralluogo tecnico – spiega l’assessore Luca Rastelli – ha stabilito che i lavori andavano rifatti. Il costo dell’asfalto, però, è più che raddoppiato e quindi le operazioni pianificate sono slittate. Speriamo che Smat intervenga in tempi brevi, prima dell’estate. Mi spiace perché avrei voluto farlo subito ma possiamo essere certi del fatto che non si tireranno indietro”. Uno scenario che non va giù al [...]