Nel chiacchiericcio generale che gira tra maggioranza e minoranza il suo nome spesso gira in qualità di imbeccatore della minoranza o accoltellatore della maggioranza (spaccata e divisa), di cui lui stesso fa parte.

Luca Rastelli, però, smentisce tutto e sottolinea l’unità della maggioranza, al netto delle divisioni risalenti alle primarie di molti mesi fa.