È un vero e proprio cortocircuito quello che ha colpito la maggioranza sul caso della commemorazione (martedì 19 luglio) per il trentennale della strage di via D’Amelio, nella quale hanno perso la vita il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta: Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, il capo scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina.

La cerimonia, prevista per martedì, è stata rimandata a seguito del lutto cittadino che ha colpito la città nella giornata di lunedì. (“C’era l’idea di mettere solo un fiore [...]