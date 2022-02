Un incidente che ha coinvolto un bus GTT e una autovettura ha paralizzato il traffico di San Mauro. È accaduto venerdì mattina intorno alle 10.30. Il conducente di autobus della linea 61, proveniente da Via Martiri della Libertà, ha perso il controllo del mezzo nella rotatoria. Il pullman, arrampicatosi sullo spartitraffico, ha invaso parzialmente la corsia opposta, in via Casale. È stato necessario l intervento di una pattuglia dei Carabinieri per dirigere i rallentamenti, che sono perdurati sino alle 12.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nonostante l’incidente abbia coinvolto alcune persone, poiché a bordo del [...]