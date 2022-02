È polemica sulla scelta dell’amministrazione comunale di non utilizzare il finanziamento regionale per i lavori da effettuare in Piazza Europa.

A sollevare il tema, con una interrogazione ad hoc, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, ex Sindaco, Marco Bongiovanni.

Era stato proprio lui, infatti, quando era primo cittadino, a presentare richiesta per quei fondi.